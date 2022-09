Zes zeecontainers in Assen vertellen het verhaal van Molukkers in Nederland

Zes zeecontainers staan deze maand tegenover de Nieuwe Kolk in Assen. Binnenin zijn verhalen te zien over de geschiedenis van Molukkers in Nederland. Gisteren werden de deuren van de containers feestelijk geopend.

Assen is de negende stad waar de reizende tentoonstelling neerstrijkt. Dat hier de bijzondere en pijnlijke geschiedenis van 70 jaar Molukkers in Nederland wordt getoond, is volgens de organisatie hard nodig. "Deze tentoonstelling laat geschiedenis zien die je niet vindt in schoolboeken. We hopen dat de inwoners van Assen en Drenthe hierdoor een beter beeld krijgen van waarom de Molukkers in Nederland zijn", vertelt organisator Antis Marijanan. "Maar het is ook belangrijk dat de verschillende generaties Molukkers weten hoe die geschiedenis zit. Ik hoop dat er zo meer begrip voor elkaar komt."

De containers behandelen elk een eigen thema uit het Molukse verleden. In een van die ruimtes is plaats voor lokale verhalen. "Hier vind je gebeurtenissen die in Assen en Bovensmilde hebben plaatsgevonden", legt Marijanan uit, die meehielp met de inrichting ervan.

Jongere generatie

Marijanan hoopt dat de uitstalling ook veel jongeren aantrekt. "Veel jongeren weten maar weinig over waarom Molukkers in Nederland zijn", vertelt Marijanan. "Als ze de geschiedenis leren kennen, begrijpen ze beter waarom de Molukkers hier zijn en waarom we bijvoorbeeld in wijken wonen". Het idee is dat scholen uit de regio langskomen om de tentoonstelling te bekijken. Ook is er een lespakket gemaakt voor deze leerlingen.

Feestelijke opening