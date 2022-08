Oud-baas NAM: extra gaswinning na zware beving 'niet uit te leggen'

Dat er een jaar na de zware aardbeving bij Huizinge veel meer gas werd gewonnen dan de jaren ervoor, is "niet uit te leggen". Dat zegt Bart van de Leemput, tussen 2009 en 2014 baas van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) met het hoofdkantoor in Assen. Het besluit om in dat jaar de productie te verhogen was "op zijn minst onhandig geweest, zo niet erger".

Van de Leemput werd verhoord door de parlementaire enquêtecommissie die de Groningse gaswinning onderzoekt. Hij stelt dat hij als NAM-directeur niet over de hoogte van de winning ging. Dat besluit nam staatsbedrijf GasTerra samen met de minister van Economische Zaken. Dit was vanaf 5 november 2012 VVD'er Henk Kamp. De grotere gaswinning speelde in 2013.

De voormalige NAM-chef heeft "een paar keer mijn vinger opgestoken" met de vraag of zo'n recordhoge winning wel verstandig is, zo zei hij tegen de commissie.

De aardbeving in Huizinge zorgde voor veel onrust in Groningen, en leidde tot veel onderling overleg tussen de partijen die bij de gaswinning betrokken waren. Maar "het besef van: 'wat hier gebeurt, is bijna niet acceptabel voor de Groningers' is op de een of andere manier niet ingedaald", zegt Van de Leemput over de hoge winning in 2013.

'Vermindering geen oplossing'

Opmerkelijk is dat eerder juist bleek dat de NAM zich verzette tegen productiebeperking. Uit eerdere verhoren bleek al dat de NAM wist dat het mogelijk was om na 2012 de gasproductie te verminderen, maar daarin geen oplossing zag. Ook Van de Leemput zegt dat bij de NAM in die tijd werd gedacht dat minder boren er alleen voor zou zorgen dat er meer tijd zou zitten tussen bevingen: dat "de film langzamer wordt afgespeeld", zoals Van de Leemput het omschrijft.