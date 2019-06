Opinie: Weg met de uitloopstroken in de MotoGP

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Een van de spectaculairste momenten tijdens de TT-races is de eerste bocht, de Haarbocht. Vol gas denderen de coureurs erop af. Vervolgens is het dringen wie er als eerste doorheen komt. Regelmatig gaat het fout. Coureurs die te laat remmen of naar buiten worden gedrukt, komen buiten de baan terecht. Geen enkel probleem. Er ligt een brede uitloopstrook. Mooi voor de coureur, die de wedstrijd gewoon kan vervolgen. Maar dat is geen racen.Dat geldt ook voor de groene stroken naast de bochten. Je mag er met je banden niet op komen, omdat dat betekent dat je sneller door de bochten zou kunnen rijden. Doe je dat toch enkele keren in een wedstrijd, dan geeft de wedstrijdleiding een tijdstraf. Maar als je niet wil dat coureurs op de groene stroken komen, dan moet je er geen groene stroken neerleggen.Tot enkele jaren terug waren er geen groene stroken. En iets langer geleden waren er ook geen uitloopstroken van asfalt. Kwam je naast de baan, dan werd je direct gestraft. Dan kwam je namelijk in het gras of het grind terecht. Een knappe coureur die zich daaruit wist te redden. Spektakel voor het publiek.Die tijd is voorbij. Crashes moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Maar dat past niet bij motorsport. Dit is een sport die op het scherpst van de snede wordt verreden. De coureurs nemen elke wedstrijd tal van risico’s. Vallen hoort bij hun vak. Bovendien wordt de sport voor het publiek gereden en dat publiek wil spektakel. Toeschouwers zitten niet te wachten op races waar coureurs na afloop worden teruggezet in de uitslag vanwege een tijdstraf.Daarom moet motorsport terug naar de basis. Coureurs moeten weer helden worden die het lot tarten. Die bij een fout buiten de baan komen en maar zien hoe ze er weer op komen. En vallen ze, dan zijn er tal van veiligheidsmaatregelen die hen beschermen tegen blessures. Dat moet voldoende zijn.