Streekvervoer staakt op 9 september, week later opnieuw

Werknemers in het streekvervoer leggen op vrijdag 16 september in heel Nederland het werk neer, heeft vakbond FNV aangekondigd. Inzet is een betere cao. In aanloop naar die landelijke staking, waarbij bussen en regionale treinen niet zullen rijden, organiseert de bond een viertal regionale stakingen. In Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel is de regionale staking op vrijdag 9 september.

Volgens FNV Streekvervoer moet de sector aantrekkelijker worden, zodat nieuw personeel aangetrokken kan worden. "Op dit moment is er veel verloop, met personeelstekorten als gevolg. Daardoor stijgt de werkdruk en daarmee ook het ziekteverzuim", laat de vakbond weten.

De staking is een vervolg op de stakingen die voor de zomer plaatsvonden. In mei legden al verschillende medewerkers het werk neer in Emmen en omgeving.

Afschaling op het platteland

Volgens de vakbond is vooral op het platteland de afschaling van het streekvervoer een steeds groter wordend probleem. "Maar openbaar vervoer zou niet om zoveel mogelijk winsten moeten draaien, het is voor veel mensen een basisbehoefte. Er moet een kentering komen in het systeem wat we nu hebben. In plaats van winst gedreven, moet het weer service gedreven worden", aldus Van Der Gaag van FNV.