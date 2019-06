Schadeafhandeling aardbevingen gasopslag Norg wordt publiek

Daarmee wordt de afhandeling van mijnbouwschade in de buurt van de gasopslag in Norg en in de provincie Groningen volledig publiekrechtelijk gemaakt, meldt RTV Noord Dat de TCMG een zbo wordt, houdt in dat de commissie een overheidstaak uitvoert, maar eigen baas is en niet onder direct gezag van een minister valt. Het schadeloket handelt sinds maart 2018 de schades af, nadat de NAM er eerder mee op was gehouden.Verder heeft de ministerraad ingestemd dat de 'Tijdelijke Wet Groningen' naar de Tweede Kamer wordt verstuurd.De bedoeling van het kabinet is om schadeafhandeling en versterking in één wet te regelen. Met de regels die nu naar de Kamer zijn gestuurd, wordt invulling gegeven aan de afhandeling van schade.Met deze wet wordt ook een nieuwe stap gezet richting het optuigen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Verder wordt op deze manier de financiering voor de schadeafhandeling geregeld die de NAM aan de TCMG moet betalen.De minister is nog bezig om de versterkingsoperatie ook toe te voegen aan de Tijdelijke Wet Groningen. Hij hoopt dit zo spoedig mogelijk te regelen.De wet met het gedeelte van de schadeafhandeling moet op 1 januari 2020 gaan gelden. Of dit lukt, hangt af van hoe snel de Tweede en de Eerste Kamer erover beslissen.