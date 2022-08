Koning bezoekt aanmeldcentrum asielzoekers Ter Apel

Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel hebben vanmiddag het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel bezocht. Ze hebben gesproken met onder anderen de medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en met asielzoekers die net in Nederland zijn.

Ze spraken over de situatie in de opvanglocatie, over de ervaringen van medewerkers van het COA en over de vooruitzichten. Ook spraken ze met de wijkagent en agenten van de vreemdelingenpolitie. Daarnaast sprak de Koning met het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en Vluchtelingenwerk.

In de wachtruimte van het aanmeldcentrum hebben koning Willem-Alexander van Van der Burg asielzoekers ontmoet die net zijn aangekomen in Nederland. Ze vertelden over hun reis en over de situatie in hun land. Aansluitend is gesproken met een aantal medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).