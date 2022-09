Caro Lize (12) en haar pony Nederlands kampioen: 'Ik zou graag naar de Spelen gaan'

De twaalfjarige Caro Lize Boer Wessels uit De Schiphorst is afgelopen weekend met haar pony Nederlands kampioen geworden op het onderdeel springen. Nadat ze in juli al Drents kampioen werd, flikt ze het nu ook op nationaal niveau. Samen met haar vijfjarige pony Koetsiershoeve Championesse, die ze zelf helemaal heeft getraind.

Zo'n vijf dagen in de week traint ze haar pony. Om half zeven in de ochtend staat ze in de stal, dan tussendoor even naar school en daarna direct weer de stal in. En al dat harde werken is dit weekend beloond. "Ik had het van tevoren echt niet verwacht. Ik zat naar meiden te kijken die voor mij reden en die reden allemaal zo goed en foutloos", vertelt de jonge amazone.

Foutloos

Het onderdeel waarop ze kampioen is geworden bestaat uit twee delen. Eerst moet ze binnen een bepaalde tijd een parcours met hindernissen foutloos doorkomen. Dat betekent met haar pony over balken heen springen die ze niet mag raken. "Als dat is gelukt ga je door naar de barrage, dan moet ik het parcours met hindernissen nog een keer doen, alleen dan zo snel mogelijk", legt Caro Lize uit.

Tijdens de rit voelde ze al, dat de tijd die ze ging neerzetten heel goed zou zijn. "Toen ik naar de eerste hindernis reed, toen voelde ik mij al heel goed." En dat gevoel klopte helemaal. "Ik kwam binnen met een tijd van 28,93 seconden. Degene die tweede werd kwam binnen op 31,83." Daarmee was Caro Lize de enige die onder de dertig seconden het parcours wist af te leggen.

Trots

Niet alleen haar ouders zijn trots, maar ook haar vereniging Pony Club Meppel. Voorafgaand aan haar training van vanavond wordt ze even in het zonnetje gezet door de voorzitter. "Dit hadden wij niet kunnen dromen", zegt Dennis Visser. "We kennen de potentie van onze leden, maar wat ze afgelopen zaterdag heeft gepresteerd. Ik krijg er nu nog kippenvel van. Dat is zoiets moois. En als je dan voorzitter bent, geweldig.