Drentse Rembrandts schitteren in Rijksmuseum

Bijna 600 inzendingen zullen getoond worden in het museum onder de titel: Lang Leve Rembrandt.Eén van de inzendingen komt van Annie Horlings-Braam uit Assen. Ze maakte een kunstwerk van 300 stukjes stof. "Met katoen, zijde en linnen. Het is een portret geworden, geïnspireerd op Titus, de zoon van Rembrandt", aldus Braam.Het is niet de eerste keer dat ze zoiets doet: "Ik doe dat wel meer, aan de hand van foto's. Die ga ik dan bewerken, ik maak er een patroon van als het ware. En dan maak ik het met stukjes stof."Een andere Drent die meedoet in de tentoonstelling in het Rijksmuseum is Ingo Leth. De kunstenaar uit Emmen maakte zijn 'Letter from Rembrandt', een schilderij gemaakt op een postzak. Op de postzak is een zelfportret van Rembrandt te zien, die wordt geschilderd door de handen van Leth. "Mijn handen zie je Rembrandt schilderen. Het gaat allemaal om het gereedschap, mijn handen zijn het gereedschap, de kwast, de verftubes", aldus Leth.Ingo Leth heeft een galerie in Emmen. Zijn Rembrandt-kunstwerk is onderdeel van een serie schilderingen op postzakken, die hij The Letters noemt. "Ik ben al zes jaar bezig met dit project, sinds ik in het ziekenhuis lag met een herseninfarct. Toen kreeg ik in een week honderden postkaarten en ik dacht: zodra ik weer kan schilderen, maak ik iets om kaarten van te maken."Het is dan ook de bedoeling dat de kunst op de postzakken van Leth op den duur op postkaarten worden gedrukt. "Bij dit project gaat het niet om het schilderij, maar om de kaarten die ik er van wil laten maken. Zodat mensen die aan elkaar kunnen geven en sturen, om elkaar wat aandacht te geven", legt de kunstenaar uit.Op de verjaardag van Rembrandt, 15 juli, openen de kunstenaars zelf de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt, die tot en met 15 september te zien is in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum.