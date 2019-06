Geklieder in de modder in Meppel

Het is slechts een van de 140 locaties in onze provincie die meedoet aan deze buitenspeeldag.Om half elf mogen de kinderen bij de PlusKinderopvang in Meppel naar buiten. De jongsten zijn nog geen jaar oud, de oudsten zijn vier jaar. Voor hun is een stuk behang uitgerold waarop de kinderen kunnen spelen met modder. Ook zijn de pannen en en pollenlepels uit de kast getrokken om moddersoep te maken."Wij vinden het belangrijk dat de kinderen kennis maken met de natuur. Dat kinderen vooral veel ontdekken uit de natuur", vertelt juf Marjanne Stoffer. "Ook is het gewoon belangrijk om buiten te spelen, weer of geen weer."Met de ModderDag wil het IVN Natuureducatie het buitenspelen stimuleren. In 2018 deden in ons land zo'n 130.000 kinderen mee. De verwachting is dat dit jaar 150.000 kinderen mee doen.Uit onderzoek van buitenspeelorganisatie Jantje Beton blijkt dat meer dan een kwart van de kinderen minder buitenspelen dan ze zouden willen. Drie op de tien kinderen speelt nooit of slechts één keer per week buiten.Volgens IVN Natuureducatie is het juist belangrijk dat kinderen buitenspelen. Zand eten is volgens de organisatie gezond. Het zou ons immuunsysteem een kickstart geven en een goede afweer ontwikkelen. Ook maakt spelen in de natuur kinderen creatief en ontwikkelen kinderen ruimtelijk inzicht.In Meppel is de dag in ieder geval geslaagd. De één houdt meer van het vies worden en met modder spelen, dan de ander, legt Juf Marjanne uit. "Maar je ziet dat ze heel veel plezier hebben en ongegeneerd vies kunnen worden! Heerlijk!'