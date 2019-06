Provincies Drenthe en Limburg verzetten zich tegen sluiting jeugdgevangenissen

Vandaag werd bekend dat minister Sander Dekker de jeugdgevangenissen in Veenhuizen en Cadier en Keer (Limburg) wil sluiten binnen twee jaar. Het geld dat wordt bespaard is bedoeld voor een betere behandeling voor jongeren "op maat".Gedeputeerde Henk Brink is teleurgesteld in dit besluit. "Juist de specialistische kennis, ervaring en aanpak op dit gebied van de mensen hier in de regio's, is van grote toegevoegde waarde voor heel Nederland. Dit wordt nu op het spel gezet. We verzetten ons tegen dit besluit en roepen de minister op om de jeugdgevangenissen te behouden, zoals is afgesproken in het regeerakkoord."Bij Juvaid in Veenhuizen werken rond de honderd mensen. Er komen in ruil voor de twee gesloten gevangenissen kleinere instellingen. Een deel van het personeel kan hier aan de slag, een ander deel zal zijn baan verliezen. Hoeveel precies, kan het ministerie niet zeggen. Volgens Brink weegt dit niet op tegen het verlies.