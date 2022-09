Autobrand in Asser wijk Vredeveld

In Assen is vannacht een auto uitbrand. Dat gebeurde in de Sleutelbloemstraat in de wijk Vredeveld, rond 03.00 uur.

De brandweer bluste het vuur snel genoeg zodat de naastgelegen woningen gespaard bleven. Van het voertuig is weinig meer over. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting, maar politie-onderzoek moet dat nog bevestigen.