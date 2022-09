Streekvervoer staakt: 'Het is vijf over twaalf, straks is er geen ov meer'

Werknemers van regionale ov-bedrijven leggen op vrijdag 16 september overal het werk neer in hun strijd voor een betere cao. In aanloop naar die landelijke staking, waarbij bussen en regionale treinen niet zullen rijden, organiseert de bond een viertal stakingen in Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel, die vrijdag 9 september wordt georganiseerd.

Wordt aan het regionale vervoer geen prioriteit gegeven, en is alleen geld verdienen het belangrijkste doel, dan blijft er straks geen openbaar vervoer meer over, vreest Kressin. "Het is vijf over twaalf. Op het platteland bestaat al bijna geen ov meer, alleen de 'dikke lijnen' in de steden zijn er. Als je op die manier doorgaat, dan is de reiziger helemaal de dupe en moet die de auto nemen. En dat is ook al niet goedkoop meer."