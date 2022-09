Voorzichtig optimisme na stikstofoverleg, maar nieuwe blokkades 'niet uitgesloten'

Het knetterde af en toe aan tafel, maar het is volgens de boeren nodig om de druk op de beleidsmakers in Den Haag op te voeren. "En kleine stapjes, zijn ook stapjes", klinkt Luiten voorzichtig optimistisch.

Ondanks dat de verhoudingen tussen de boeren en het kabinet aan de beterende hand lijken, zag het er aanvankelijk niet naar uit dat naast LTO ook Agractie en Farmers Defence Force (FDF) bij het overleg aan gingen schuiven. Beide organisaties wilden zeker weten dat praten over 'cruciale punten', zoals het schrappen van de stikstofkaart en de zogeheten kritische depositiewaarde (kdw), mogelijk was. "Als we niet over de inhoud kunnen spreken, dan hebben we belangrijke zaken te doen."

Op het punt van de kdw - de hoeveelheid stikstof die volgens de wet maximaal in een natuurgebied mag neerkomen - zijn vorderingen gemaakt, meldt Luiten. Volgens hem is 80 procent van de Natura 2000-gebieden in 'goede' of 'herstellende' staat. Bij de overige 20 procent van deze gebieden moeten vorderingen worden gemaakt. "Er zijn veel mogelijkheden om daar wat aan te doen, zoals via innovatie, daar onderscheidt Nederland zich al decennialang in."