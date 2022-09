Een half jaar na de oorlog in Oekraïne: 'Hoop op een snelle terugkeer vervlogen'

Op camping De Eswal in Vries maakt de 35-jarige Daria Radna uit Charkov zich klaar om naar haar werk te gaan. "Noem me maar Dasja".

Ze is advocate, maar nu maakt ze bussen schoon van het bedrijf Drenthe Tours uit Assen. "Zo heb ik in elk geval wat te doen", glimlacht ze.

Sinds mei zit ze op de camping in Vries, samen met andere Oekraïense vluchtelingen. In totaal worden 26 huisjes bewoond, veelal door gezinnen. Iedereen heeft z'n eigen verhaal.

Hele slechte droom

"Ik ben uit Charkov gevlucht toen de eerste bommen vielen. Het huis van mijn ouders is platgebombardeerd. We zijn gevlucht zodra het kon." Haar broer en veel vrienden bleven achter. Haar moeder vluchtte is naar Frankrijk. Dasja sliep nachten in een metrostation. Met enkel een rugzak en haar hond lukte het in Polen te geraken. Daar was een bus die haar, en vele anderen, naar Nederland bracht.

Inmiddels is het een half jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Ze kan het niet geloven. "Het is een nachtmerrie waaruit ik maar niet wakker wordt. Ik begrijp er ook niets van. Wat willen de Russen? Gaan ze door tot we allemaal dood zijn? Willen ze ons land? Ik snap het niet."

Vreselijke vlucht

In dezelfde bus waarin Dasja terechtkwam, zat ook de familie Hrudyna. Vader Olexander, moeder Lubov en hun drie kinderen van 5, 8 en 17 jaar. Ze komen uit de provincie Cherson.

Met hun drie kinderen en de kat besloten ze eind april hun land te ontvluchten. Ze stapten in een auto en reden met gevaar voor eigen leven door de bombardementen naar Polen. "We kwamen terecht in een enorme file. Iedereen wilde weg. Een andere route was er niet, we durfden niet via een omweg te gaan omdat er overal landmijnen lagen. Het was verschrikkelijk", zegt Lubov.

Hoop op leven

De zuidelijke stad Cherson domineert de laatste dagen het nieuws. Het Oekraiense leger zou een groot tegenoffensief zijn begonnen. De stad Cherson wordt al sinds begin maart door de Russen bezet en Oekraïne wil die nu bevrijden.

"We hopen dat ons leger het gaat redden, maar ik ben bang dat het Russische leger sterker is. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat het goede zal winnen van het kwade. Het belangrijkste is dat mijn familie en vrienden nog in leven zijn als de oorlog voorbij is", vertelt Lubov in tranen.

Contact met achtergebleven familie is moeilijk. Internet werkt niet meer en elektriciteit valt vaak uit. "We kunnen soms alleen bellen, maar dat is genoeg."

Niets meer zoals het was

De drie kinderen gaan in Eelde naar school. "We hadden de ijdele hoop dat onze kinderen in september weer in Oekraïne naar school konden. Dat het weer net zo zou worden als vroeger. Maar we weten nu dat dat niet gaat gebeuren. Onze hoop op een snelle terugkeer is vervlogen."

Veilig terug naar huis is nog ver weg. Gelukkig kunnen de Oekraïense vluchtelingen langer blijven op camping De Eswal. Het college van B en W heeft besloten de opvang te verlengen tot 1 april volgend jaar. Ook vakantiepark Het Akenveen in Tynaarlo mag langer vluchtelingen huizen. Omdat het er naar uitziet dat ze nog langer in Drenthe blijven, missen ze bepaalde praktische spullen. "Een heel simpel kledingrek bijvoorbeeld. Zodat we niet meer uit koffers hoeven te leven. En wanneer de winter komt, zou een gemeenschappelijke droger heel fijn zijn."