Gespot: rups met gele kwasten

Een rups met gele kwasten (haarborstels), grijze en zwarte haren en rode vlekken. Die valt wel op in de groene omgeving. Bouma heeft de rups ook in het Fochteloërveen gezien. Op haar website staan foto's van deze en andere waarnemingen.Ze geeft aan dat de witvlakvlinder een vrij algemene soort is op de heide en bij moerassen. Interessant weetje: de vrouwtjes vliegen helemaal niet omdat ze onontwikkelde vleugeltjes hebben. 'Ze blijven in de buurt van de cocon waar ze uitkwamen en wachten op een zoekend mannetje wat ook overdag vliegt', zo meldt Bouma op haar site. 'Op de buitenzijde van de lege cocon van het vrouwtje, die vastzit op de waardplant, worden honderden eitjes geplaatst. De waardplant van de rups is meestal wilg.'Bouma werkt al 17 jaar als vrijwilligster voor Natuurmonumenten in het Fochteloërveen. "Het is compleet uit de hand gelopen met mij", zegt ze met een lach. "Ik ben gaan fotograferen om te determineren en daaruit is de website ontstaan. Ik wil gewoon weten wat ik zie en ook lezen wat en hoe. Meestal zijn het 'dingen' met zes poten ..."Ze monitort het zeldzame veenhooibeestje. "Daarnaast neem ik in de tellingen de overige dagvlinders, nachtvlinders - voornamelijk rupsen, libellen en reptielen mee. Alles komt in de databank. De monitoring is vooral voor de Vlinderstichting en Natuurmonumenten."