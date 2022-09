Vrijwilligers maken weer kans op Hét Compliment van Drenthe

Vorig jaar won Stichting Ouderenvervoer Norg de 3.000 euro. "Het ging het een beetje raar, want het was coronatijd. We zaten achter een schermpje te kijken naar de verkiezing en hadden geen flauw idee wat het zou opleveren", vertelt voorzitter Cor Haan van de Norger stichting. "En toen kwam opeens de gedeputeerde met de mededeling dat wij hadden gewonnen. Dat was echt een verrassing."