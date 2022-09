Nabestaanden van in Mali omgekomen militairen: 'We komen niet aan verwerken toe'

Voor de nabestaanden van de militairen die omkwamen bij het mortierongeluk in Mali in 2016, is het geen verrassing dat achterstallig onderhoud het afgaan van de oefengranaat veroorzaakte. Het ministerie van Defensie, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie hielden die informatie de afgelopen jaren achter.

Bij het ongeluk kwamen militairen Kevin Roggeveld en Henry Hoving om het leven. Zij waren destijds onderdeel van de 11 Luchtmobiele Brigade, gelegerd op de Johan Willem Frisokazerne in Assen. "We wisten eigenlijk al wel dat de slecht bewaarde granaten de oorzaak waren. Maar het raakt me dat ze dat hebben achtergehouden", zegt Kees Roggeveld, de vader van de omgekomen Kevin tegenover Nieuwsuur

"Het kwam ze gewoon niet uit om het te delen", vertelt Greetje Groenbroek, de moeder van Henry Hoving, de andere militair die het leven liet. "Wij hebben direct gezegd: het klopt niet. Dat we nu de bevestiging krijgen is heel zuur. Want we zijn zes jaar verder, en ik kom maar niet aan de verwerking van de dood van mij zoon toe. We zitten constant in een vechtmodus, omdat we de waarheid boven tafel willen."

OVV-onderzoek

Gisteren bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar buiten dat Defensie, de Koninklijke Marechaussee en het OM bij het onderzoek naar het ongeluk documenten hebben achtergehouden. Uit een van die documenten blijkt dat Defensie de granaten niet goed bewaarde, en dus verantwoordelijk is voor het ongeluk.

Opvallend is dat de Onderzoeksraad dat vijf jaar eerder ook al concludeerde. Maar na nóg een onderzoek, van de Koninklijke Marechaussee in opdracht van het OM, werd besloten dat de oorzaak van het ongeluk niet precies duidelijk was. Gevolg: Defensie werd niet vervolgd. De nabestaanden willen dat dat alsnog gaat gebeuren.

Dat de waarheid nu op tafel ligt, is voor de nabestaanden een opluchting. Maar het betekent volgens Roggeveld niet dat het verwerkingsproces eindelijk kan beginnen. "Want er moet nog iemand ter verantwoording worden geroepen. Iemand heeft besloten om die munitie, waarvan ze wisten dat het niet goed was, toch mee te sturen naar Mali. Er is Russische roulette gespeeld met onze jongens."

Artikel 12-procedure