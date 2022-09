Drenthe veiligste provincie voor fietsers, maar in Assen loopt het spaak

In 2020, het laatst gemeten jaar, waren er gemiddeld 4,9 fietsongevallen per 10.000 Nederlanders. In Drenthe gaat het 'slechts' om 2,5 ongelukken per 10.000 inwoners. Dat is de uitkomst van onderzoek van Independer op basis van gegevens van Rijkswaterstaat.