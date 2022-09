Einde van een tijdperk: familie Hoogland zet D’Aole Pastorie in de verkoop

Voor Marleen en Koos is het dan ook even wennen aan het idee om deze plek vaarwel te zeggen. Maar hun keuze staat vast. Marleen: "Ongeveer twee jaar geleden liepen we al rond met het idee. De zaak loopt goed en het is altijd druk. Maar we hebben vier kleinkinderen waar we ook wel eens op passen. Tel daar ook nog eens het onderhoud van ons huis en de tuin bij op en er blijft heel weinig vrije tijd over."