Helft minima Zuidoost-Drenthe weet Doe-Mee-Webwinkel nog niet te vinden

Anderhalf jaar na de invoering van de webwinkel voor minima in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden, maakt de helft van de minima gebruik van de regeling. De gemeenten zoeken manieren om de webwinkel beter onder de aandacht te brengen.

In februari 2021 verving de Doe-Mee-Webwinkel de fysieke Doe-Mee-Pas. Op de site kunnen minima een door de gemeente toegekend bedrag besteden aan luxeproducten en uitjes en lid worden van een sportvereniging. Daarnaast zijn er speciale regelingen en extra budgetten voor schoolgaande kinderen.

"Op deze manier hopen we dat mensen met een laag inkomen toch volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij", zegt Joop Slomp, wethouder in Coevorden. Toch blijkt maar ongeveer de helft van de groep mensen die er recht op heeft, gebruik te maken van de website.

Nieuw

Volgens Slomp is de webwinkel vrij nieuw en is dat wellicht een reden dat het nog geen storm loopt. "Het kan ook een probleem zijn dat het alleen een digitale webwinkel is", laat de wethouder weten. "Niet iedereen weet hoe je bij een digitale webwinkel moet komen of hoe het werkt."

Daarom zijn er in de gemeenten hulppunten waar mensen terecht kunnen met vragen. In de gemeente Coevorden helpt Maatschappelijk Werk, zijn er Taalpunten ingericht in bibliotheken die kunnen helpen en vanuit de gemeente is er invulhulp aan te vragen bij de balie in het gemeentehuis. "Ook gaan we de webwinkel meer promoten dit jaar," aldus de wethouder.

'Schaamte voorbij'

"Ik moest wel een drempeltje over om die pas te gebruiken, want ik moest eerst toegeven dat ik het niet zo breed had en tot de minimagroep behoorde", vertelt Fenny Kok. Zij maakte vroeger gebruik van de Doe-Mee-Pas, de voorloper van de webwinkel.

De Doe-Mee-Pas was een echte pas die mensen konden laten zien bij een sportvereniging of uitje om korting te krijgen. "Tegenwoordig hoeft dat niet meer, alles wordt via de website geregeld", legt directeur Saskia Kluwen van Theater Hofpoort uit, waar je een uitje kan boeken. "Zo blijft anoniem wie via een regeling komt. Dat scheelt wellicht toch voor het gevoel."