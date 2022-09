In een woning in Zwinderen is vandaag een hennepkwekerij ontdekt. Voor het runnen van de plantage werd illegaal stroom afgetapt, meldt de politie.

Hoeveel planten in de woning stonden, is niet bekend. De gemeente Coevorden kan het pand sluiten vanwege de kwekerij, maar het is onduidelijk of dat ook gebeurt.