Geen paniek bij Marquez, Rossi moet sneller

Maverick Viñales snelste van de dag in training MotoGP​

De Italiaanse negenvoudig wereldkampioen eindigde de eerste training van gisteren op de twaalfde plaats, nadat hij veel tijd verloor vanwege een kapotte sensor in het voorwiel. In de middag maakte de Italiaan de verloren tijd nog enigszins goed, maar de achterstand op de top bleef aanzienlijk.“Ik sta uiteindelijk wel in de top-tien, maar vanochtend verloren we wel vijftig minuten”, verklaarde Rossi. “Dat zorgt voor vertraging en achterstand, want iedereen maakt stappen als ze op het circuit zijn. In de middag was het tegen het einde van de sessie gelukkig beter. Dat ik in de top-tien sta betekent niet dat ik heel tevreden ben. Ik ben niet snel genoeg, m’n racepace is niet fantastisch en er is een gat ten opzichte van de snelste rijders.”De Yamaha-coureur die zijn laatste MotoGP-race won in 2017, uitgerekend in Assen, vervolgt: “We hebben nog veel werk te doen, want vooral op het snelste deel van het circuit voel ik me niet heel comfortabel. Ik ben niet zo sterk als ik zou willen."Voor Marc Márquez was de vrijdag op het TT Circuit Assen een rustige dag, waarin hij uiteindelijk de zevende tijd klokte. De Spaanse leider in de WK-stand was voornamelijk de afstelling en bandenkeuze voor de race aan het testen.Aan het einde van FP2 lieten alle coureurs een zachte achterband monteren om daarmee een aanval te kunnen plaatsen op de snelste rondetijd. Márquez was de enige die gewoon met zijn racebanden bleef rijden, waardoor hij extra data kon verzamelen voor de race.“Daarom is deze zevende plek ook geen reden voor paniek. We zijn aan het werk voor de race en proberen alles te analyseren. Er zijn vier of vijf coureurs met een vergelijkbare racesnelheid en momenteel zitten wij daarbij, dat is belangrijk.Ook ging Marquez nog heel even in op de valpartij van teamgenoot Jorge Lorenzo, die de TT moet missen. "Ik vind het heel jammer wat er met Lorenzo is gebeurd en wens ik hem een voorspoedig herstel.”Om 9.55 uur komen de MotoGP-coureurs weer de baan op voor de derde vrije training. Aan het begin van de middag volgt de vierde vrije training en om 14.10 uur start de kwalificatietraining