Cel geëist voor heling in omvangrijke diefstal van motoren en scooters

Voor heling van een motor, een scooter en onderdelen is tegen een 21-jarige man uit Assen een celstraf van negen maanden geëist. Zijn 53-jarige stiefvader zou hiervoor een celstraf van een half jaar uit moeten zitten, zei de officier van justitie. Beide mannen worden ook verdacht van een poging tot zware mishandeling, waarbij een bijl en een hockeystick zouden zijn gebruikt.

De politie in Groningen begon begin 2020 een onderzoek naar een omvangrijke diefstal van motoren en scooters in de stad Groningen. In maart van dat jaar kwam een aangifte binnen van een gestolen motor met een ingebouwd volgsysteem. De agenten volgden het signaal en kwamen bij een schuurtje uit aan de Pelikaanstraat in Assen. In het schuurtje stond niet alleen de gestolen motor, die zij hadden gevolgd, maar ook een gestolen scooter en er lagen zeven gestolen kentekenplaten.

'Slot gemakkelijk te forceren'

De eigenaresse van het schuurtje wist niets van het gestolen goed in haar schuurtje. Haar zoon, de 53-jarige verdachte, had de sleutel. Die zei op zijn beurt dat hij eens per half jaar in het schuurtje kwam om de grasmaaier te pakken. Het slot was gemakkelijk te forceren met een schroevendraaier, zei de man tegen de rechter. "Waarschijnlijk zijn daar anderen binnen geweest".

De buurtbewoners vertelden de politie dat het schuurtje de laatste maanden druk werd bezocht door jongeren. Er werd veel gesleept en gereden met scooters en motoren. Daar was altijd de kleinzoon van de eigenaresse van het schuurtje bij. Ook deze kleinzoon, de 21-jarige verdachte, zei dat hij niets met gestolen spullen had te maken. De officier van justitie kon beide verdachten niet linken aan de diefstal van de goederen, maar vond heling wel bewezen.

Snijwond aan arm

De beide Assenaren stonden ook terecht voor poging tot zware mishandeling voor hun woning. Buurtbewoners belden begin november de hulpdiensten omdat zij zagen dat een man in hun straat werd aangevallen met een bijl en hockeystick. Het slachtoffer had een snijwond aan zijn arm. Hij vertelde de agenten dat hij bij de 53-jarige verdachte aan de deur kwam om een conflict uit te praten.

Daarbij droeg de man een steekwerend vest en hij had een hockeystick en een aangelijnde pitbull bij zich. De 53-jarige bewoner pakte de stick direct van hem af en hij sloeg hem daarmee. Volgens de buurtbewoners haalde de stiefzoon met een bijl uit. De oudste verdachte gaf toe dat hij één keer met de stick had geslagen. "Maar het was hij of ik", zei de man tegen de rechter. De 21-jarige Assenaar ontkent de aanval met de bijl.

Diefstal auto van slachtoffer

De jongste verdachte stapte na de mishandeling in de auto van het slachtoffer en reed daarmee weg. De wagen werd in Rolde teruggevonden. De officier van justitie gaat uit van autodiefstal, omdat de man zonder toestemming de wagen in zijn bezit nam. Ook al was dit van korte duur. De 21-jarige Assenaar zei dat hij de auto alleen maar even wilde wegzetten. Beide Assenaren hebben een flink strafblad.