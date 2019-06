Geen vervanger voor Lorenzo in Assen

Het Repsol Honda Team heeft besloten om geen vervanger op te roepen voor Jorge Lorenzo voor de TT in Assen. Kort na het nieuws dat de Spanjaard niet in actie zou komen dit weekend werd er hardop gespeculeerd over Stefan Bradl, de testrijder van Honda. Maar teambaas Alberto Puig was daar heel resoluut over: "Nee, dat is te kort dag."

Oud-wereldkampioen Lorenzo verlaat TT met gebroken nekwervel

Of dat volgende week, op het circuit van Sachsenring in Duitsland, wel gebeurd is waarschijnlijker. Ook die Grand Prix zal Lorenzo, door zijn val gisteren in de 1e vrije training, namelijk moeten laten schieten.Overigens konden de artsen in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen niet met zekerheid zeggen of de breuk in de nekwervel van Lorenzo al ontstaan was tijdens de crash in Barcelona of bij zijn val in Assen. "Hij reed met pijn, dat was voor de training al bekend. Toch voelde hij zich goed genoeg om te racen", aldus Puig die hoopt dat zijn coureur er na de korte zomerstop in Brno er weer bij is.