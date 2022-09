Eenarmige vrachtwagenchauffeur Gerrie Pol verrast voor pensioen

Gerrie Pol werd flink verrast gisterochtend toen er ineens een vrachtwagen voor zijn deur in Noordscheschut stond: zijn vorige werkgever wilde feestelijk Pol's pensioen vieren.

Pol werd naar de oude melkfabriek gereden waar hij zelf als vrachtwagenchauffeur ook altijd zijn weg naartoe maakte. Vervolgens werd hij naar de kantine van de nieuwe fabriek gebracht, waar zijn vrouw, dochter, en oude collega's hem op stonden te wachten. "Het was een supermooie dag", zegt Pol.

Handen aan het stuur

Ondanks dat Pol vandaag pas met pensioen gaat, is hij al twee jaar niet meer werkzaam als vrachtwagenchauffeur. In 2020 verlengde het CBR zijn rijbewijs namelijk niet. Pol heeft één arm, en volgens het CBR mocht hij door strengere regelgeving niet langer rijden. In extreme situaties heb je beide handen aan het stuur nodig, zo redeneert het CBR.

"Als ze me nou getest hadden en dan bleek dat het niet veilig was, dan zou ik me er bij neerleggen. Maar dat hebben ze niet gedaan", zegt Pol. Pol heeft zijn vrachtwagen decennia lang zonder problemen bestuurd.

In spanning afwachten

Pol heeft twee rechtszaken aangespannen tegen het CBR, en tevens gewonnen. Het CBR is naar de Hoge Raad gestapt. "Zij waren het niet eens met de uitspraak van de vorige rechters", legt Pol uit. Hij verwacht de uitslag daarvan een dezer dagen te krijgen.

Maar zelfs als hij wint, is de kans erg klein dat Pol nog in een vrachtwagen zal rijden. Hij is nu met pensioen en er is geen aangepaste wagen meer. "Ze hebben me in principe alles afgepakt."

Mooi afscheid

Toch is Pol goed gestemd over zijn pensioen: "Ik heb een mooie tuin, daar kan ik me goed in vermaken."