Supporterscoördinator André: 'FC Emmen-supporters gedragen zich voorbeeldig'

Bij de stadionverboden die aan Drentse supporters zijn uitgedeeld is het gros voor het gooien van bier, maar ook de veldbestorming in Dordrecht heeft de supporterscoördinator het nodige werk op geleverd. Na het behalen van de promotie stormden honderden supporters het veld van het Matchoholic Stadion op om het promotiefeest met de spelers van FC Emmen te vieren. Vervolgens meldden ook FC Dordrecht-supporters zich op de grasmat, waarna het ouderwets matten werd.

"Daar hebben we nog steeds werk van, maar ik denk dat wij daarin wel buitenproportioneel zijn bestraft", zegt Van der Aa. "Het ging heel gemoedelijk, totdat de supporters van FC Dordrecht zich op het veld begaven. Onze supporters werden vervolgens van achteren aangevallen. Als je van achteren aangevallen wordt, dan heb je van nature al een reactie van: wie was dat?"

Daarmee wil de 'SLO' een nuance aanbrengen in het incident, maar praat hij het gedrag naar eigen zeggen niet goed. "We gaan altijd met supporters in gesprek en bekijken dan ook het specifieke gedrag. In dit geval hopen gezamenlijk tot een vermindering van de straf te komen."

De KNVB komt in oktober met een uitgebreid rapport over de stadionverboden in Nederland. Pas dan is echt te zien hoe het ervoor staat met de Drentse supporter in vergelijking met de rest van Nederland. Van der Aa maakt zich er allerminst druk om: "Ik meen het serieus, wij hebben niets te klagen met onze supporters."