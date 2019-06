Man met gebroken kaak naar ziekenhuis na mishandeling in Assen

Een 48-jarige man uit Voorthuizen is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar mishandeld in Assen. Hij liep onder meer een kaakbreuk op.

Het slachtoffer liep met twee vrienden in de Kruisstraat. Daar kwamen zij drie mannen tegen. Na een korte woordenwisseling kreeg hij een klap in het gezicht en viel hard op de grond.De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar bleek dat hij zijn kaak had gebroken en ander letsel aan zijn hoofd had opgelopen. Het slachtoffer is vrijdagavond geopereerd.De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Van de verdachten is het volgende bekend: drie getinte mannen, in de leeftijd van 25 tot 35 jaar.