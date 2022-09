Schikking tussen Poel en gemeente Coevorden: 'Dit is een feestdag!'

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) moest er vandaag uiteindelijk aan te pas komen, maar er is - eindelijk, maar toch - een schikking tussen de gemeente Coevorden en de chronisch zieke Jessica Poel.

"Alles waar ik nu al drie jaar lang voor vecht, is nu bevestigd. Dit is een feestdag. Mijn dochter heeft de slingers opgehangen", vertelt Poel opgetogen. "We zijn eindelijk tot een schikking gekomen." Ook de gemeente laat weten dat 'de strijd tussen de gemeente Coevorden en mevrouw Poel' is opgelost.

Hoe zat het ook alweer?

Al bijna drie jaar strijdt de chronisch zieke Poel voor een aanpassing in haar woning die ze had aangevraagd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), maar keer op keer werd haar verzoek door de gemeente Coevorden afgewezen. De inwoonster van Dalen heeft een ernstige rugaandoening en kan daarom niet heel lang zitten, lopen en staan. Door een onhandige drempel tussen de keuken en de bijkeuken en smalle deurkozijnen in haar huis, kan ze geen kant op.

Meermaals werd er dus een bezoek gebracht aan de bezwaarschriftencommissie van de gemeente en zelfs de gang naar de rechtbank werd gemaakt, maar ook dat leidde niet tot een oplossing. Eerder dit jaar zag Poel het nog somber in nadat het college van de gemeente Coevorden besloot naar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) te stappen: "Dit gaat nog wel even duren zo." De Centrale Raad van Beroep is het hoogste rechtsorgaan in Nederland dat in hoger beroep oordeelt over geschillen op bijvoorbeeld het terrein van sociale voorzieningen.

'Er is weer licht'

Een kleine zes maanden later ziet de wereld er - gelukkig voor Poel - heel anders uit. Er is een schikking waar ze zich in kan vinden. De gemeente reserveert een bedrag (20.000 euro, red.) voor de verbouwing van Poels woning. De facturen van die verbouwing gaan naar de gemeente, die er ogenschijnlijk behoorlijk bekaaid vanaf komt in deze situatie.