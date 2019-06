Rossi baalt: snelle tijd geschrapt in MotoGP-training

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

De coureurs bewaarden hun beste rondes voor het laatst. Dat gold ook voor Valentino Rossi. De recordkampioen had gisteren met de negende tijd een matige dag en in de ochtendsessie gleed hij langzaam uit de top-10. In de slotfase zette hij toch een scherpe tijd neer en steeg hij naar plek vier.Dacht hij, want omdat Rossi een deel van het circuit afsneed, werd zijn ronde geschrapt. Daardoor staat hij nu veertiende en moet hij in de vierde vrije training aan de bak om zich te plaatsen voor de pole-kwalificatie.Quartararo lijkt de stijgende die hij de afgelopen weken inzette, met zijn tweede plaats in Barcelona twee weken geleden als voorlopige hoogtepunt, door te trekken. De Franse debutant had in de derde training een voorsprong van 0,1 seconde op Danilo Petrucci. WK-leider Marc Marquez reed zich in de slotfase naar de derde tijd van de ochtend.De vierde vrije training in de MotoGP is om 13.30 uur, gevolgd door de kwalificaties.