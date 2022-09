Henk Brink keert na verkiezingen niet terug: 'Het is de mooiste hondenbaan die je kunt krijgen'

Gedeputeerde Henk Brink keert na de Provinciale Statenverkiezingen in maart niet terug in het provinciehuis. De VVD'er stelt zich niet verkiesbaar. Brink is sinds april 2011 gedeputeerde in Drenthe.

Volgens Brink is het tijd voor anderen om het stokje over te nemen. "Na twaalf jaar is het voor mij goed geweest en is het een keer tijd voor nieuwe mensen. Nieuwe gezichten brengen nieuw elan en ik denk dat dat goed is."

Plezier

Brink zegt nog iedere dag met plezier naar Assen te rijden. "Het is de mooiste hondenbaan die je kunt krijgen. Dus ik neem wel met pijn in het hart afscheid, want de mooiste baan geef je niet snel op."

De 64-jarige politicus werd op zijn 18e lid van de VVD. Tussen 2006 en 2011 was hij gemeenteraadslid en later ook fractievoorzitter van de partij in de gemeente Midden-Drenthe. In 2011 werd hij voorgedragen als kandidaat-gedeputeerde voor de VVD, na de verkiezingen maakte hij daardoor de overstap maakte naar het provinciehuis. Als gedeputeerde heeft hij op dit moment onder andere verkeer, economie en sport in zijn portefeuille.

LTO

De in Zwiggelte woonachtige Brink is naast politicus ook nog regelmatig werkzaam op zijn boerderij, waarvan de dagelijkse leiding inmiddels al jaren in handen is van zijn zoon. Als boer ging Brink aan de slag bij belangenverenging Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), waar hij onder andere provinciaal voorzitter was.

Hoewel hij geen landbouw in zijn portefeuille heeft, maakt Brink zich ook nu nog druk over de toekomst van de sector. Onlangs uitte hij op het landelijke VVD-congres kritiek op de stikstofplannen van zijn partij.

Hoogtepunten

De elf jaren als gedeputeerde kennen tal van hoofdstukken. Brink noemde bij zijn tiende jaar als provinciebestuurder het vertrek van collega-gedeputeerde Ard van der Tuuk (2016) en van commissaris van de koning Jacques Tichelaar een jaar later dieptepunten tijdens zijn bestuursperiode. "De hoogtepunten die er zijn geweest hebben voor mij te maken met de menselijke kant van het werk, maar dat geldt ook voor de dieptepunten."

Hoogtepunten vindt Brink onder andere de ontwikkeling van de VAM-berg bij Wijster als fietsattractie. Ook op de verdubbeling van de N34, het behoud van de PI Veenhuizen en de komst van de Hoogeveense IT-hub kijkt hij tevreden terug.

Verkiezingen

In 2015 en 2019 was Brink VVD-lijsttrekker tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. De volgende verkiezingen voor Provinciale Staten zijn op 15 maart 2023. Wie Brink opvolgt als lijsttrekker van de VVD is nog niet bekend.