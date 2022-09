Militairen trainen gevaarlijke rivieroversteek: 'Je leert van elke oorlog'

De laatste oefening met een zogeheten 'brugslag' vond vijf jaar geleden plaats. Er moeten verschillende eenheden samenwerken en bovendien moet er een heel bataljon voor worden ingezet. Dit keer is dat 45 Pantserinfanteriebataljon van de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte.

In Nederland is het organiseren ervan bovendien knap lastig. Het is niet mogelijk een deel van de Maas of de Rijn voor uren af te sluiten. Daarvoor spelen volgens Defensie te veel economische belangen. In het Oosten van Duitsland is dat makkelijker. Bij de Havel aan het oefenterrein komen alleen pleziervaarten langs.

De 'nieuwe vijand'

In de afgelopen jaren is er veel veranderd. Voornamelijk sinds de inval van de Krim in 2014 zijn de ogen weer op Rusland gericht. Waar Defensie voorheen veel energie stopte in de vijand in het Midden-Oosten, is die vijand nu dichterbij gekomen. "Al een tijd vindt er verandering plaats in de wereld", legt brigadegeneraal van 43 Gemechaniseerde Brigade, Roland de Jong, uit. De missie in Afghanistan was gericht tegen de Taliban en moest daar veiligheid te brengen. Dat is wat anders dan een gelijkwaardige tegenstander. De Taliban werkte met geïmproviseerde middelen waar, als we nu kijken, de Sovjet-Unie echt hightech materieel heeft."