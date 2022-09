Justitie wil hoofdverdachte 'pedojacht' Emmen nog één kans geven

"Ben ik die keer niet te streng geweest", zei de officier van justitie vandaag over zijn eis die hij eind maart neerlegde tegen de 19-jarige hoofdverdachte in de 'pedojachtzaak' in Emmen. Hij eiste toen drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Hij stelde vandaag aan de rechtbank in Assen voor om het voorwaardelijke deel te verlengen naar twee jaar.

Als de rechtbank deze nieuwe eis overneemt, dan komt de jonge Emmenaar eind september op vrije voeten. Weliswaar met elektronisch toezicht en een pakket aan voorwaarden waar hij zich vijf jaar aan moet houden. De rechtbank besloot na de eerste eis in maart de zaak te heropenen. De rechters wilde meer psychisch onderzoek bij de man.

Dertien strafbare feiten begaan

De 19-jarige werd verdacht van veertien misdrijven en de rechters vonden dertien daarvan bewijsbaar. Onder meer onder het mom van pedojacht pleegde hij drie gewelddadige berovingen en schoot hij op twee bezorgauto's van een cafetaria in Emmen. Hij was ook betrokken bij phishing, waarbij hij twee bejaarde slachtoffers voor duizenden euro's oplichtte.

De rechters maakten zich zorgen over de jonge Emmenaar, die in zijn korte leven al zoveel op zijn kerfstok had. De man zit sinds oktober vast. Twaalf medeverdachten, onder wie tien minderjarigen, uit Emmen en omgeving kregen in april tot 225 dagen jeugddetentie en werkstraffen tot 160 uur opgelegd.

Lokagent

De berovingen vonden eind september en begin oktober vorig jaar plaats in de buurt van het ziekenhuis in Emmen. Via nepprofielen lokten de jongeren hun slachtoffers naar afgelegen plekken. De slachtoffers dachten een date te hebben. Het oudste slachtoffer was 75 jaar. Door het inzetten van een lokagent liep de groep tegen de lamp.

De 19-jarige Emmenaar bleek de leider van de groep. Hij had de droom om zonder te werken snel rijk te worden. Hiervoor verzamelde hij de jongeren om zich en kreeg hij hen zo ver om met hem het criminele pad op te gaan. De berovingen gebeurde in verschillende samenstelling.

'In de cel of onder de grond'

De Emmenaar is na het tussenvonnis in april opnieuw door een psychiater en een psycholoog onderzocht. "Ik zie een ander persoon voor mij", zei de officier van justitie. De 19-jarige lijkt zich meer te beseffen dat hem een toekomst 'in de cel of onder de grond' wacht, als hij doorgaat met deze praktijken.

Uit de laatste onderzoeken blijkt ook dat er meer begeleidingsmogelijkheden zijn, dan eerder werd verwacht. De officier van justitie hield in zijn nieuwe strafeis rekening met de hernieuwde input en de jonge leeftijd van de verdachte. "Ik wil hem nog één kans geven", zei de aanklager.