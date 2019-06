Bensneyder beter dan gisteren, maar nog niet goed genoeg

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

De Rotterdammer moest na zijn teleurstellende dag van gisteren minimaal 0,7 seconde van zijn tijd afrijden voor een plek in de top-14. Hij begon goed door zich een halve seconde te verbeteren. Maar daarna stokte het en verbeterde hij zich nog maar met 0,1 seconde. Zijn tijd van 1.38,0 was uiteindelijk goed voor de 24ste plaats.De eerste veertien coureurs plaatsen zich rechtstreeks voor de tweede kwalificatie, waarin pole position vergeven wordt. In de eerste kwalificatie, waar Bendsneyder in uitkomt, worden nog vier tickets voor de tweede kwalificatie vergeven.De snelste tijd in de ochtendsessie was voor Remy Gardner met 1.36,5. De leider in de tussenstand om titel Alex Marquez viel ietwat tegen, maar zijn tiende tijd was wel goed genoeg voor de pole-kwalificatie.Voor Stefano Manzi maakte het niet uit welke tijd hij reed. Hij wordt bestraft voor zijn actie van gisteren, waarbij hij de Indonesiër Dimas Ekky Pratama van de baan reed. Ekky Pratama moest met een ambulance weggebracht worden en komt deze TT niet meer in actie vanwege een hersenschudding. Manzi start de race in de Moto2 vanaf de laatste plaats.Ook de Duister Philipp Oetl is er niet meer bij, hij besloot om niet meer op te stappen na zijn crash in de eerste training.De kwalificaties in de Moto2 beginnen om 15.05 uur.