Natuurbrand in Pittelose Park in Assen

Het is nog niet duidelijk hoe groot het gebied is dat in brand staat. Het is de derde natuurbrand in twee weken aan deze straat.

Eerder vandaag was er ook al een brand op een weiland in Annen. De Veiligheidsregio Drenthe waarschuwt dat de natuur kurkdroog is en dat de kans op een natuurbrand erg groot is. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd niet te barbecueën in de natuur of om sigaretten weg te gooien in de natuur.