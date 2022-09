Vluchtelingen overgebracht naar Ter Apel na ruzie bij Bethelkerk

Twee vluchtelingen die sinds maandagavond tijdelijk onderdak kregen in de Bethelkerk in Emmen, zijn overgeplaatst naar Ter Apel. Aanleiding was een ruzie tussen de twee mannen. Het duo maakte onderdeel uit van een groep van dertig vluchtelingen die tijdelijk onderdak krijgt in de kerk aan de Sterrenkamp.

De ruzie vond gisteravond deels buiten op straat plaats. De gemeente Emmen bevestigt het incident. "We hebben gisteren met omwonenden gesproken. Ook hebben we een gesprek gehad met de partijen die de opvang in de kerk organiseren", aldus een woordvoerder.

De gemeente heeft met de politie aanvullende afspraken gemaakt. "Vandaag hebben we als gemeente wederom contact gezocht met omwonenden om een vinger aan de pols te houden."

Veiligheidsgevoel

Volgens de gemeente heeft een aantal omwonenden contact opgenomen om zorgen te uiten. Een van de omwonenden schreef ook een brief aan RTV Drenthe over het voorval.

Dat de twee kemphanen terug naar Ter Apel zijn gebracht, wordt gewaardeerd. Maar het veiligheidsgevoel in de buurt heeft door het hele gebeuren een knauw opgelopen, schrijft ze.

Tijdelijke opvang