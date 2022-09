Klenkerweg tussen Sleen en Oosterhesselen afgesloten voor vervangen brug

Er wordt gewerkt aan het vervangen van duikerbrug Boksloot. In verband met de slechte staat wordt de brug al vervangen voor het grotere project Nieuwe Drostendiep start, in 2023. De gemeente Coevorden had daar om gevraagd. Sinds afgelopen maandag wordt er gewerkt.

De omleiding voor verkeer tussen Sleen en Oosterhesselen wordt met borden aangeven. In november moeten de werkzaamheden klaar zijn. "Omdat we de overlast in de omgeving willen beperken, hebben we de werkzaamheden gecombineerd met de aanleg van de duiker in het Nieuwe Drostendiep", vertelt projectleider Robert Eekers van Waterschap Vechtstromen.