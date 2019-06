Ambulance tuktuk gaat als de brandweer tijdens TT Festival

De bedrijfjes zijn aan het TT Festival gekoppeld door Innofest. De organisatie uit Leeuwarden werkt samen met tien verschillende festivals. “Een festival is eigenlijk een hele kleine maatschappij voor een paar dagen. En net als dat je een innovatie soms nodig hebt in een grote maatschappij moet je eerst in een kleine maatschappij weten of het wel werkt”, aldus Friso Visser van Innofest.Het TT Festival is voor ondernemers interessant omdat het midden in het centrum van een stad is georganiseerd. “Hier kun je bijvoorbeeld heel goed zaken testen als het gaat om ‘crowd control’ en ‘routing’. Voor andere zaken moet je juist weer naar een festival in een natuurgebied, zoals bijvoorbeeld FestiValderAa in Schipborg”, zegt Visser.Edwin de Wit bedacht samen met een aantal mede-scholieren een ambulance tuktuk die moet gaan rijden in ontwikkelingslanden. Ze zijn al een tijdje bezig met het idee en hebben ook al een aantal investeerders weten te trekken. Ze testen nu vooral de veiligheid van het apparaat en testen hypothetische hulpgevallen. “We vragen hier bijvoorbeeld aan de EHBO-crew wat ze vinden van de medische voorzieningen die wij hebben. Van het proces van inladen van de patiënt”, zegt De Wit.In de parkeergarage bij het Mercuriuscentrum proberen de jongens van Jakx hun onbemande garderobe uit. Bezoekers kunnen met behulp van alleen hun bankpas hun jas ophangen. Het systeem werkt helemaal goed, maar de mannen willen het prototype nog verbeteren. Inmiddels zijn de eerste partijen al wel geïnteresseerd geraakt. “We willen na de zomer met pilots gaan beginnen”, zegt Jochem Manders.De mannen van Monkeywings hebben wat pech vanavond. De hoogwerker die ze nodig hebben voor hun drone krijgen ze niet aan de praat. Toch blijven ze optimistisch. “Wij zijn straks de eerste die echt met een drone vlak boven mensen kunnen vliegen en nieuwe spectaculaire opnames kunnen maken en dat gebeurt allemaal op een honderd procent veilig manier”, zegt Hans van den Heuvel van Monkeywings.Volgende week staat Innofest met nieuwe innovaties op FestiValderAa in Schipborg.