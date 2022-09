Wat vind jij: Het slaat nergens op dat de benzineprijs in elke Europees land anders is

Veel Nederlanders gingen de afgelopen tijd de grens over om te tanken in Duitsland. Door de tijdelijke accijnsverlaging op brandstof was het veel goedkoper om daar te tanken.

Nederlandse pomphouders in de grensstreek liepen flink wat inkomsten mis. Niet alleen omdat ze minder brandstof verkochten, maar ook minder kopjes koffie en andere producten. Ook deden veel Nederlanders boodschappen in Duitsland als ze daar gingen tanken.

Die korting in Duitsland is nu afgelopen. En nu is benzine in Nederland 5 tot 10 cent goedkoper, mede omdat Nederland per 1 april een accijnsverlaging invoerde. Of Duitsers nu hier massaal komen tanken?

