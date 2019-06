Roparun brengt recordbedrag op

Tijdens het afgelopen Pinksterweekend namen meer dan 300 teams deel aan de estafetteloop vanuit Parijs, Hamburg of Almelo naar Rotterdam. De volledige opbrengst is bestemd voor projecten die het leven van mensen met kanker veraangenamen. Sinds de eerste editie is in totaal 88 miljoen euro ingezameld.De Turfrunners uit Sleen liepen met twee teams van vier deelnemers. Het was de achtste keer dat ze meededen. Het team liep meer dan 18.000 euro bij elkaar. "Daar zijn we heel tevreden mee", vertelt Martijn Schonewille. "Het is veel meer dan vorig jaar, toen haalden we ruim 13.000 euro op."