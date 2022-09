Huurprijzen in Drenthe stijgen met 2,5 procent

De huurprijzen in Drenthe lagen in juli van dit jaar gemiddeld 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Drenthe heeft samen met Friesland wel de minst grote stijging.

In Amsterdam en Utrecht stegen de huurprijzen het hardst. Zo zagen huurders in de regio Amsterdam de huren met 3,6 procent omhoog gaan in een jaar tijd. Landelijk ligt dit gemiddeld op 3 procent. Volgens het CBS is dit de grootste jaarlijkse stijging sinds 2014.