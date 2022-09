Beklimming Mont Ventoux voor Groot Verzet Tegen Kanker

De Meppeler stichting Mont Ventoux zet zich deze dagen weer in voor het Groot Verzet Tegen Kanker. 475 deelnemers beklimmen de Franse berg Mont Ventoux zo vaak mogelijk. Daarmee wordt geld opgehaald voor kankerbestrijding. Gisteren was het de beurt aan de lopers, vandaag doen fietsers de beklimming..

"Het ging gisteren fantastisch, we zijn met ruim tweehonderd lopers naar boven gegaan en iedereen heeft het gehaald", zegt Peter Smorenburg van de stichting Mont Ventoux. "Het blijft een indrukwekkend gezicht als je iedereen ziet aankomen. Iedereen loopt voor een dierbare. Het is heel emotioneel."

Tot nu toe is 550.000 euro ingezameld, het streefbedrag is 650.000 euro. "Hartstikke mooi dat we dit nu al opgehaald hebben", zegt Smorenburg. "50 procent gaat naar het KWF en de andere helft gaat naar lokale goede doelen, zoals hospices en inloophuizen."