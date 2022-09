Johan Derksen eert Harry Muskee met nieuw radioprogramma: 'Jeugd groeit op met emmer vol bullshit'

'Dit is hobby, dat in Hilversum is gelul'

Een programma als nalatenschap van Muskee, Derksen noemt het nu een eer om te mogen doen. "Maar toen Harry overleed heb ik de eerste jaren nooit meer platen van hem gedraaid. En ook als hij op de radio was, dan zette ik dat uit. Ik vond het vervelend om te horen", vertelt Derksen over de tijd vlak na de dood van Muskee.

"Ja dat vond ik emotioneel gewoon vervelend. Ik had toen ook weinig zin om naar Drenthe te gaan, want Harry was er toch niet. Maar goed, dat gaat op een gegeven moment allemaal over natuurlijk. Je moet het ook niet te veel dramatiseren", aldus de presentator.

"Ik vind dit gewoon heel leuk. Kijk, dat geneuzel op tv, dat doe je voor het geld. Dat vind ik verder helemaal niet leuk en dat interesseert mij geen hol", vertelt Derksen over zijn dagelijks programma Vandaag Inside. Radiomaken doe ik echt voor mijn plezier. Daarom doe ik dat ook al vijfentwintig jaar gratis, want ik wil met mijn hobby geen geld verdienen."

Harry's Blues

Het programma dat Derksen vanaf vanavond samen met technicus Freek Medendorp maakt, is de opvolger van het populaire Radio Drenthe-programma Harry's Blues. Dat was ruim dertig jaar te horen op Radio Drenthe. Presentator Albert Haar presenteerde dat in het begin samen met Harry Muskee en ging daarmee door naar het overlijden van de blueszanger. Maar onlangs zwaaide Haar af omdat hij het presenteren niet goed kon combineren met zijn nieuwe functie als wethouder in gemeente De Wolden.

"Het wordt niet hetzelfde wat Albert deed", kijkt Derksen vooruit op zijn eigen programma. "Wat hij deed was prachtig en had van mij nog honderd jaar door mogen gaan. Albert deed ook veel Americana, dat is zijn voorkeur. Ik houd het wat meer bij Harry zelf, dus puur blues."

Strijd tegen de bierkaai (en John de Mol)

"Want waar hoor je tegenwoordig nou nog blues op de radio?", foetert Derksen over het volgens hem gebrek aan die muziekstroming bij radiozenders. "Het is echt een soort strijd tegen de bierkaai tegen hedendaagse radiostations." Volgens Derksen bedienen radiostations vooral de hedendaagse jeugd, maar vergeten ze volgens hem daarmee de jonge ouderen in Nederland.

"Die zijn opgegroeid met de Stones, Dylan en The Beatles. Die hebben een bepaalde smaak ontwikkeld, maar die komt totaal niet aan bod. Ik heb daarover weleens gesproken met John de Mol. Maar die vertelde mij dat ze vooral mensen tot 49 jaar bedienen, want na je 49e zou je niet meer openstaan voor reclame. Dan blijf je dus bij de producten die je altijd al gebruikt. En dus ben je commercieel niet interessant. Nou, dat is gelul want ik kocht op mijn 55e voor het eerst een Volvo", briest Derksen.

Gekke clown met gekke kleding en brilletjes

Dan nog even over die ene guilty pleasure van Harry Muskee. Een popster waar je u tegen zegt, maar die je misschien niet zo gauw zou linken aan Muskee. Maar het is toch echt Elton John. "Hij zei altijd: ik heb een hekel aan liedies, maar de liedies van Elton John, dat zijn echte popsongs. Hij vond het een gekke clown met z'n gekke kleding en brilletjes, maar als muzikant waardeerde hij hem zeer", lacht Derksen. Als intermezzo in zijn nieuwe programma stopt hij daarom elke keer een nummer van Elton John.