Drentse bedrijven ontbreken in Top 100 Innovatie

Drenthe ontbreekt als enige Nederlandse provincie in het overzicht. Een jaar eerder eindigde het Asser bedrijf MOTON Lubricants nog als 56e. De onderneming was toen het enige Drentse bedrijf in de lijst.In 2016 was Drenthe ook al eens afwezig in de Innovatie Top 100. Dat was destijds voor het eerst in tien jaar.De provincie Groningen staat met één bedrijf in de lijst. Friesland heeft volgens de jury zeven innovatieve bedrijven, waaronder Hydraloop. Zij maken kleine waterzuiveringsinstallaties. Die worden gemaakt bij Technologies Added in Emmen.De winnaar van deze editie is nog niet bekend. Op 25 september maakt de jury de volledige ranking bekend.