Energiekosten dorpshuizen verder omlaag door innovatieve koelkast

De koelkasten zijn een primeur voor Nederland. Tot nu toe leverde het bedrijf alleen koelkasten in Nigeria. Er is daar geen stabiele stroomvoorziening. “Ze hebben daar ongeveer vijf uur stroom per dag. Daar kan je eigenlijk net zo goed een kartonnen doos neerzetten als koelkast, want koeling is er eigenlijk niet”, zegt directeur Maarten ten Houten van Coolfinity uit Amstelveen.Het bedrijf wilde ook graag in Nederland haar koelkast aan de man brengen. De eerste twee staan nu in Drenthe. In Nijeveen denken ze aardig wat geld op de energienota te kunnen besparen. “Ik denk dat het wel meer is dan een paar tientjes. Omdat de koelkast maar een paar uur per dag hoeft aan te staan, denk ik ongeveer zo’n 120 euro”, aldus voorzitter Jan van Gijssel het dorpshuis.De koelkast werkt met dezelfde koelelementen als die worden gebruikt in een koelbox, alleen dan groter. “Dus als er zonnestroom is bouwt de koelkast de kou op en als er geen stroom is geeft hij heel langzaam af. Wij kunnen tot 48 uur zonder stroom”, zegt Van Houten.Het project wordt eind dit jaar door de provincie geëvalueerd. Mogelijk dat daarna ook andere dorpshuizen zullen volgen.