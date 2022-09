Man uit Coevorden opgepakt voor doorrijden na aanrijding met scootmobiel in Emmen

Een 18-jarige man uit Coevorden zit vast omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een aanrijding met een scootmobiel in Emmen.

Het ongeluk gebeurde op 27 februari op de Nijkamperweg in Emmen. Het 35-jarige slachtoffer werd van achteren aangereden door een grijze Mercedes en raakte zwaargewond. De bestuurder van de auto reed door.

De politie houdt er rekening mee dat de man opzettelijk werd aangereden. De grijze Mercedes werd later uitgebrand teruggevonden in Dalen en had gestolen Duitse kentekenplaten.