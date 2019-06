Razendsnelle MotoGP-kwalificatie prooi voor Quartararo

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Het oude baanrecord van Valentino Rossi uit 2015 was vanochtend al verbeterd, maar ging er tijdens de kwalificatie nog drie keer aan. Eerst zette Alex Rins met 1.32,4 een snelle tijd neer, Maverick Viñales dook daar vervolgens met 1.32,1 onderdoor en als klap op de vuurpijl reed Quartararo 1.32,0. Dat is 0,6 seconde sneller dan het oude record van Rossi.De Dokter zelf kwam in het stuk niet voor. Rossi beleeft een tegenvallend weekend in Assen. De Italiaan dacht zich vanochtend voor de tweede kwalificatie te plaatsen door de vijfde tijd te rijden, maar zijn ronde werd geschrapt omdat hij buiten de baan ging. Daardoor moest hij zich in de eerste kwalificatie melden, waarin het hem aan snelheid ontbrak. De publieksfavoriet start morgen vanaf plek veertien en is veroordeeld tot een inhaalrace.Achter Quartararo, Rins en Viñales start WK-leider Marc Marquez vanaf de vierde plaats. Naast hem Joan Mir op vijf en Cal Crutchlow op zes. De Ducati's vielen tegen, met de zevende plek voor Danilo Petrucci en de elfde plaats voor Andrea Dovizioso.Quartararo is trots dat hij nu het baanrecord in Assen op zijn naam heeft staan. "Dit is ongelofelijk. Op zo'n mythische baan het record pakken maakt me echt trots."Quartararo debuteert dit jaar in de MotoGP, nadat hij vorig seizoen tiende werd in de Moto2. Dit seizoen laat hij goede resultaten zien, met de tweede plaats in de vorige Grand Prix in Barcelona als voorlopig hoogtepunt.De race in de MotoGP is morgen om 14.00 uur.