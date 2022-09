Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Met een temperatuur van 26 graden op beide weekenddagen staat er een warm eindzomerweekend voor de deur. De vakantie mag dan wel voorbij zijn, de activiteiten zijn er nog zeker wel. Drakenbootraces, opening van het cultureel seizoen en het bloemencorso in Eelde. Zomaar een greep uit de bezigheden in Drenthe dit weekend.

Bloemencorso Eelde

Voor de 65e keer is zaterdag het bloemencorso in Eelde. Vijftien wagens trekken door het dorp, van verschillende wijken en verenigingen. Na twee jaar coronamaatregelen is er eindelijk weer een bloemencorso in Eelde zoals de Eeldenaren gewend zijn. Vorig jaar was er wel een soort van corso, maar niet met rondtrekkende karren door het dorp. Het jaar ervoor ging het corso helemaal niet door. Het laatste 'normale' corso stamt uit 2019.

De rondgang van de corsowagens begint om 11.00 uur en kan je er zelf niet bij zijn dan kan je het vanaf 15.30 uur live zien op TV Drenthe. Naast de rondgang van corsowagens is er ook livemuziek op verschillende plekken in Eelde en eindigt de zaterdag met een vuurwerkshow. Heb je de corsowagens helemaal niet kunnen zien? Dan kun je ze op zondag nog even bewonderen op het festivalterrein. Ook op zondag is er nog muziek in Eelde.

U!TdagenD Hoogeveen

Het culturele seizoen in Hoogeveen start deze zaterdag. Rondom De Tamboer, in de Tamboerpassage en op het Tamboerplein is er onder andere straattheater, kindertheater, muziek, dans en beeldende kunst te zien. U!TdagenD Hoogeveen wordt georganiseerd door De Tamboer, Het Podium, Bibliotheek Hoogeveen, Scala Centrum voor de Kunsten en de Vrienden van De Tamboer.

Omdat U!TdagenD Hoogeveen op zaterdag is, haken meer organisaties aan. Zo kan je je in de Hoofdstraat kwalificeren voor het NK-indoor atletiek door de snelste te zijn over zestig meter.

Veldslag om Norg