Lindeman gaat vol voor winst op NK Wielrennen

Lindeman heeft vandaag al een rondje gemaakt op het parcours. ''Het is een mooi, snel parcours tussen de bossen door'', vertelt de Assenaar. ''Groenewegen is er niet bij, maar we hopen op een mooie open wedstrijd en wie weet wat er gaat gebeuren''.Vorig jaar reed Lindeman lang in de kopgroep, maar uiteindelijk heeft hij de finish niet gehaald. ''Op zo'n moment wil je alleen maar winnen. Als je dan na zo'n goede rit de finish niet bereikt is dat heel zuur. Meedoen is belangrijker dan winnen komt er op dat moment bij mij niet in.''Team Jumbo-Visma moet het morgen doen zonder Dylan Groenewegen. De Amsterdamse sprinter is zich aan het voorbereiden op de Tour de France en het NK past volgens hem niet in zijn schema. ''Het is jammer dat hij er niet bij is, maar we moeten gewoon allemaal ons best doen'', vertelt Lindeman.Over zijn kansen kan Lindeman nog niet veel zeggen: ''Wij moeten natuurlijk ons strijdplan wat aanpassen omdat Groenewegen er niet bij is. Morgen gaan wij horen hoe wij het gaan doen. Dan kan ik voor mijzelf inschatten wat de kansen zijn. We gaan natuurlijk vol voor de winst, als ploeg of ik alleen.''