Inzamelingsactie voor overleden Luca (28): 'A one of a kind'

Iemand met een hart van goud, de koning van het feestje en 'one of a kind'. Het zijn enkele omschrijvingen voor de 28-jarige Luca Klaar uit Odoorn. Hij overleed eerder deze week na een auto-ongeluk op de N34.

Afgelopen zondag raakt de Oringer ter hoogte van de afslag richting Eext van de weg, waarna hij tegen een boom knalt. Een eenzijdig ongeval, en de verwondingen zijn dusdanig dat de traumahelikopter moet uitrukken. Uiteindelijk wordt hij daar niet mee weggebracht, maar met een ambulance. In het ziekenhuis blijkt het leven van de jonge, populaire Luca niet meer te redden. Hij overlijdt op afgelopen woensdag.

Vrijwel direct na zijn overlijden starten vrienden een inzamelingsactie voor de uitvaart, want, zo zeggen initiatiefnemers Maarten den Oudsten, Mart Biemans en Sharif Hamed: "Luca verdient het mooiste afscheid dat er bestaat." Als doel stellen ze 30.000 euro. En dat doel is binnen 24 uur al in zicht. Op het moment van schrijven staat de teller op bijna 22.000 euro dankzij meer dan 800 donaties. Maar eigenlijk gaat het niet om het geld.

Ouders wisten van niets

De vriendengroep wil door middel van berichten aan de familie laten zien wat Luca waard is. Zo weten de ouders van Luca in eerste instantie niets van het initiatief. "We voelden ons als vrienden machteloos en vroegen ons af wat we konden doen. Binnen no-time hadden we 400 mensen in een whatsappgroep. Daarin ontstond uiteindelijk het idee om een fundraiser te organiseren, want op deze manier bieden we iedereen de kans om iets voor Luca te doen. We willen laten zien wat hij waard is."

Het draait dan ook niet om het geld, maar om de berichtjes die mensen bij een donatie kunnen achterlaten. "Daar gaan we later een uitdraai van maken en die overhandigen we aan de familie van Luca. Iedereen kende hem op zijn of haar eigen manier. Wij denken dat het voor de nabestaanden ontzettend waardevol kan zijn om te weten hoe hij naar iedereen toe was", vertelt Den Oudsten. "Het doel is om zijn mentaliteit en karakter in stand te houden en de persoon Luca te vereeuwigen."

'Luca was a one of a kind'

"Wat er gebeurd is, is niet te bevatten", vertelt een vriend van Luca, Michael van Lottum. "Ik ken Luca al vanaf mijn dertiende. Onze vriendengroep uit Valthe ging veel met Luca's vriendengroep uit Odoorn om. Je groeit dan in de loop der tijd naar elkaar toe. Het was echt een topgast."

Dat de fundraiser nu als een raket gaat, doet Van Lottum goed. De voormalig barman van discobar Wolter Wolthers in Groningen was populair en een graag geziene gast en dat is dus ook te merken aan de gigantische opbrengst. "Dat laat inderdaad wel zien wat voor persoon het was. Maar ook het feit dat er zo snel meer dan 400 mensen in een Whatsappgroep zaten om iets te doen, zegt heel veel. Het was altijd een feestje met hem erbij. Luca was a one of a kind."

Luca Klaar-stichting

De vrienden van Luca gaan kijken welke kosten van de uitvaart er gedekt gaan worden met het opgehaalde geld. Wat er overblijft, zal ook goed worden besteed. "We willen de Luca Klaar-stichting in het leven roepen. Een goede doelenstichting waarin samen met de familie beslist wordt wat Luca het mooiste zou hebben gevonden", legt Den Oudsten uit. "We willen zijn naam eer aan doen. Het was gewoon een hele goeie vent."