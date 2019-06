Foto's van hippietijdperk in Emmen en Amerika te zien in Rensenpark

Veel foto's zijn van de hand van Woodstock's huisfotograaf Elliot Landy. De broer van Landy's buurman, Markus Steffen, is de producent van de tentoonstelling. Ook in Papenburg zijn Woodstock foto's te zien.Producent Steffen ziet overeenkomsten in de tijd van Woodstock en nu. "President Donald Trump van nu is net zo'n man als Nixon van toen," vertelt hij. "Ze spelen met vuur zonder het te weten. Ik hoop dat alle foto's de mensen wakker schudden: pas op dat we onze vrijheid behouden."Museum Collectie Brands maakte de koppeling met Drenthe. Want Tin Pan Alley was de Emmense tegencultuur uit die tijd. "We hebben Tin Pan Alley erbij betrokken omdat dit tegelijkertijd is ontstaan met Woodstock. Het is een mooi stukje lokale geschiedenis waar heel veel mensen mooie, sterke gevoelens bij hebben," zegt Hilde van den Berg, conservator van Museum Collectie Brands.Jongeren in Emmen eisten in 1969 een eigen plek. De plekken die er waren voor de jeugd, werden gesloten. Ze kregen er een afgedankte eierloods voor terug. Op 7 juli 1969 opende Tin Pan Alley. Het werd een broedplaats voor de tegencultuur.Oude tijden herleven met de komst van tentoonstelling. "Ik heb achter de bar gestaan. Het was niet alleen de bar die een grote functie had. Wij organiseerden ook de komst van heel veel bands. Een vriend van mij, Gerard Roling, ging speciaal naar Engeland om bands te selecteren voor Tin Pan Alley," zegt oud-barkeeper Johan Krol.Annie Sturing en Erik Knegt hebben zelfs een hippie kledinglijn ontwikkeld in aanloop naar het festival. "De belangstelling is geweldig. Vooral omdat we iets anders maken dan dat er al is. We zijn van de kleur en van het upcyclen," zegt Annie Sturing van MI&ANN.